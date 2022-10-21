



Лапид обеспокоен "дружбой" РФ и Ирана

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Израильский премьер подтвердил, что получил информацию о военных действиях и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.



"Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны", — сказал Кулеба.



Кроме того, Яир Лапид выразил обеспокоенность зарождающимися отношениями между Ираном и Россей.



"Мы, естественно, считаем, что отношения между Россией и Ираном — это серьезная проблема не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира. Иран — опасное террористическое государство, и тот факт, что Россия ведет с ним дела, ставит под угрозу весь мир", — сказал премьер независимому русскоязычному телеканалу RTVi.



Он также отметил, что Израиль останется непоколебимым в своей политике не оказывать никакой прямой военной помощи Киеву из-за сложной ситуации в международных отношениях.



"Международные отношения Израиля — сложный вопрос. Я обязан заботиться как о безопасности Израиля, так и о нашей национальной безопасности, следить за тем, чтобы наши интересы соблюдались, и при этом дать понять, что мы поддерживаем Украину в [этом конфликте]", — сказал Лапид.



