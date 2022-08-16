



Лапид обещает усилить полицию Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид посетил сегодня полицейскую академию и пообещал усилить полицейские силы, чтобы восстановить "личную безопасность израильтян".



Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы поставим личную безопасность граждан Израиля во главу наших национальных приоритетов", - заявил глава правительства.



Лапид пообещал вывести "на улицы" 5000 полицейских в рамках многолетнего плана при поддержке 26 рот МАГАВа и 30 000 добровольцев в народной дружине.



