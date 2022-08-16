Лапид обещает усилить полицию Израиля
Премьер-министр Израиля Яир Лапид посетил сегодня полицейскую академию и пообещал усилить полицейские силы, чтобы восстановить "личную безопасность израильтян".
Об этом сообщает Times of Israel.
"Мы поставим личную безопасность граждан Израиля во главу наших национальных приоритетов", - заявил глава правительства.
Лапид пообещал вывести "на улицы" 5000 полицейских в рамках многолетнего плана при поддержке 26 рот МАГАВа и 30 000 добровольцев в народной дружине.
ביקרתי היום במכללה הלאומית לשוטרים, אנחנו נציב את הביטחון האישי של אזרחי ישראל בראש סדר העדיפויות הלאומי. נשים ברחובות שלנו עוד:— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 16, 2022
5,000 שוטרים בתוכנית רב-שנתית.
26 פלוגות מג"ב במילואים.
30 אלף מתנדבים למשמר הישראלי. pic.twitter.com/4caq6C3fjM