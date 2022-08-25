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Лапид: Объединенный список не будет в правительстве
25.08.2022 17:20 Алина Груднева

Лапид: Объединенный список не будет в правительстве

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал обвинения со стороны оппозиции в том, что он попытается заручиться поддержкой Объединенного списка в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет.

 
Соответствующее заявление он сделал во время заседания Еш Атид.
 
По словам Лапида, Объединенный Арабский Список не хочет входить в состав правящей коалиции.
 
"Объединенный список не будет в правительстве, потому что он хочет быть в правительстве. Они тысячу раз говорили, но я еще раз говорю: поговорите с нами после выборов", — отметил Лапид. 
 
Он также подчеркнул, что не будет сидеть в правительстве, возглавляемом Нетаниягу.
 
В ответ на его заявление в Руах Ционит сказали, что Лапид "признает, что хочет сформировать правительство меньшинства на основе Объединенного списка".

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