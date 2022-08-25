



Лапид: Объединенный список не будет в правительстве

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал обвинения со стороны оппозиции в том, что он попытается заручиться поддержкой Объединенного списка в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Еш Атид.

По словам Лапида, Объединенный Арабский Список не хочет входить в состав правящей коалиции.

"Объединенный список не будет в правительстве, потому что он хочет быть в правительстве. Они тысячу раз говорили, но я еще раз говорю: поговорите с нами после выборов", — отметил Лапид.

Он также подчеркнул, что не будет сидеть в правительстве, возглавляемом Нетаниягу.

В ответ на его заявление в Руах Ционит сказали, что Лапид "признает, что хочет сформировать правительство меньшинства на основе Объединенного списка".