



Лапид об основании разумности: Этот закон свергнет правительство

Яир Лапид, лидер оппозиции и председатель партии “Еш Атид”, во вторник утром раскритиковал сокращение пункта о разумности, которая была принята Кнессетом в первом чтении в понедельник вечером.



Выступая на заседании комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию, Лапид сказал: "Настоящий урок истории разрушения [Святых Храмов] заключается в том, что экстремисты не хотят видеть последствий своих действий. Этот закон нанесет ущерб жизнедеятельности каждого гражданина".



"Этот закон - конец этого правительства, он приведет к вашему краху. Правительства, которые действуют столь бездушно против интересов Израиля, не выживут", - добавил Лапид.



"Этот закон приведет к падению правительства", - сказал он, отметив, что "закон сделает Израиль слабее, беднее, более изолированным и разделенным".

