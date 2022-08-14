



Лапид об операциях в Газе: все цели достигнуты

В воскресенье, 14 августа, правительству были представлены итоги операции в Газе, включавшей также широкомасштабную операцию по арестам в Иудее и Самарии.

Об этом сообщил премьер-министр Яир Лапид.

"Все цели достигнуты. Сдерживание восстановлено, угроза жителям юга устранена. "Исламскому джихаду" нанесен тяжелый удар, его верхушка нейтрализована", - сказал он.

По словам Лапида, оперативная и разведывательная мощь ЦАХАЛа и ШАБАКа под руководством министра обороны, начальника Генштаба и главы ШАБАКа сделали свое дело.

"Стойкость жителей юга страны, четкое исполнение ими распоряжений обеспечили нам свободу действий и возможность принимать решения для восстановления спокойствия и усиления израильского сдерживания", - резюмировал Лапид.