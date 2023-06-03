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лапид
03.06.2023 19:06 Алина Груднева

Лапид об арестах в Кейсарии: мы не приемлем насилия

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал сегодняшние аресты демонстрантов, устроивших прошлой ночью беспорядки под домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Такой комментарий он предоставил, выступая на митинге против правовой реформы в Рамат-ха-Шарон.

"Мы не приемлем насилия по отношению к израильским патриотам, которые выходят на акции протеста", — сказал Лапид.

По его словам, протестующие выходят с израильскими флагами "против экстремистского правительства".

"Этот флаг принадлежит всем тем, кто верит в государство еврейское и демократическое, националистическое и либеральное", - резюмировал он.
 

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