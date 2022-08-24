



Лапид о ядерной сделке: "Иран будет финансировать террор"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил в четверг, что президент США Джо Байден не выполнит свое обязательство помешать Ирану создать ядерное оружие, если США заключат ядерную сделку с Ираном в ее нынешнем виде.



Об этом Лапид заявил на брифинге для иностранной прессы, сообщает Jerusalem Post.



"На наш взгляд, это не соответствует стандартам, установленным самим президентом Байденом: предотвращение превращения Ирана в ядерную державу", - заявил он.



По словам Лапида, возобновление ядерной сделки позволит Ирану ежегодно тратить 100 миллиардов долларов на распространение нестабильности и терроризма по всему миру.



"Сейчас на столе плохая сделка; это дало бы Ирану 100 миллиардов долларов в год. Эти деньги будут использованы для подрыва стабильности на Ближнем Востоке и распространения террора по всему миру. Они пойдут на финансирование Революционной гвардии… Они будут финансировать новые атаки на американские базы на Ближнем Востоке. Деньги пойдут на усиление "Хизбаллы", ХАМАСа, "Исламского джихада". Эти деньги пойдут людям, которые пытаются убить писателей и мыслителей в Нью-Йорке. И, конечно же, они будут использовани для усиления ядерной программы Ирана", - подчеркнул глава правительства Израиля.