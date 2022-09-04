



Лапид о ядерной сделке: "Будем оказывать давление на США, не создавая кризиса"

Израиль продолжит оказывать давление на США, чтобы они не присоединялись к иранской ядерной сделке, но не до такой степени, чтобы это вызвало кризис в отношениях.



Об этой "правильной политике" заявил премьер-министр Ираиля Яир Лапид накануне визита шефа "Моссада" в Вашингтон, сообщает Jerusalem Post.



"Правильная политика - та, которую мы проводили в прошлом году: продолжать оказывать давление, не вызывая разрыва, представлять достоверные разведданные, быть частью процесса, не разрушая особых отношений с Соединенными Штатами", - сказал Лапид.