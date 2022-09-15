



Лапид о встрече с главой МИД ОАЭ: визит стратегического партнера

Премьер-министр Яир Лапид подано итоги встречи с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны встретились в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

По словам Лапида, это был исторический визит главы МИД ОАЭ, который будет продвигать региональную архитектуру на Ближнем Востоке.

"Это визит стратегического партнера, укрепляющий связи в сфере экономики и безопасности между нашими странами. Это визит близкого и дорогого друга, с которым можно поговорить обо всем", - сказал он.

По словам Лапида, вместе Израиль и ОАЭ меняют Ближний Восток, ставя его на путь от войны к миру, от терроризма к экономическому сотрудничеству.