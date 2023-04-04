



Лапид о теракте: ситуация требует от Нетаниягу заявления о положении Галанта

Председатель оппозиции председатель "Еш Атид" Яир Лапид заявил сегодня, во вторник, что напряженная ситуация с безопасностью требует четкого заявления от премьер-министра относительно того, остается ли на своем посту министр обороны Йоав Галант.



Лапид ссылается на волну терроризма: "Вчерашняя стрельба в Гильбоа, нападение сегодня утром в Црифине, напряженная ситуация с безопасностью требуют от Нетаниягу четкого заявления о том, что он доверяет министру обороны Галанту, и что он останется на своем месте абсолютно и ясно".



Лапид добавил, что нельзя "приостановить" безопасность Израиля и его граждан.