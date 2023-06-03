



Лапид о столкновениях в Кейсарии: жесткое насилие со стороны полиции

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал ночные столкновения на акции протеста против правовой реформы в Кейсарии и Хадере.



Он обвинил полицию в применении насилия в отношении демонстрантов.



По словам Лапида, миссия правоохранителей заключается в обеспечении свободы слова и поддержании общественного порядка.



"В большинстве случаев они добросовестно выполняют свою работу в сложных условиях, но вчера мы стали свидетелями жестокого насилия в отношении демонстрантов. Я призываю главу полиции Коби Шабтая разобраться в этих серьезных инцидентах", - сказал он.