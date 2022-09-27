



Лапид о соглашении с США: завтра начинается новый день

Израиль и США работают над тем, чтобы сделать "Иерусалимскую декларацию" основой отношений.

Такое заявление сделал 27 сентября премьер-министр Яир Лапид.

"Завтра начнется еще один шаг к тому, чтобы сделать "Иерусалимскую декларацию" основой отношений между Израилем и Соединенными Штатами. Израиль присоединяется к небольшой и престижной группе стран, которые поддерживают технологический и стратегический диалог с Соединенными Штатами", - сказал он.

По словам премьера, он благодарен президенту США Джо Байдену за партнерство и за установление рекорда в отношениях между странами.