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Лапид о соглашении с США: завтра начинается новый день
27.09.2022 21:11 Алина Груднева

Лапид о соглашении с США: завтра начинается новый день

Израиль и США работают над тем, чтобы сделать "Иерусалимскую декларацию" основой отношений.

 
Такое заявление сделал 27 сентября премьер-министр Яир Лапид.
 
"Завтра начнется еще один шаг к тому, чтобы сделать "Иерусалимскую декларацию" основой отношений между Израилем и Соединенными Штатами. Израиль присоединяется к небольшой и престижной группе стран, которые поддерживают технологический и стратегический диалог с Соединенными Штатами", - сказал он.
 
По словам премьера, он благодарен президенту США Джо Байдену за партнерство и за установление рекорда в отношениях между странами. 

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