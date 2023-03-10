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Лапид о соглашении Ирана с Саудовской Аравией: провал Нетаниягу
10.03.2023 16:26 Алина Груднева

Лапид о соглашении Ирана с Саудовской Аравией: провал Нетаниягу

Лидер оппозиции Яир Лапид выразил обеспокоенность решением Саудовской Аравии возобновить дипломатические отношения с Ираном.

Он, как и Нафтали Беннет, обвинил в этом правительство Биньямина Нетаниягу.

"Это соглашение является полным и опасным провалом внешней политики израильского правительства", - сказал он.

По словам Лапида, именно такие вещи происходят, когда "коалиция занимается юридическим безумием, вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять отношения с США".
 

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