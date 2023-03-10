



Лапид о соглашении Ирана с Саудовской Аравией: провал Нетаниягу

Лидер оппозиции Яир Лапид выразил обеспокоенность решением Саудовской Аравии возобновить дипломатические отношения с Ираном.



Он, как и Нафтали Беннет, обвинил в этом правительство Биньямина Нетаниягу.



"Это соглашение является полным и опасным провалом внешней политики израильского правительства", - сказал он.



По словам Лапида, именно такие вещи происходят, когда "коалиция занимается юридическим безумием, вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять отношения с США".

