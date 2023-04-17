



Лапид о снижении призывного возраста: Уступка уклонистам и отказникам

Лидер оппозиции Яир Лапид критикует план правительства по снижению возраста, по достижении которого представители ультраортодоксальной общины могут получить официальное освобождение от военной службы.



Это предложение снизит возраст окончательного освобождения от службы в армии с нынешних 26 до 23 или 21 года. Хотя солдат обычно призывают в армию с 18 лет, считается, что многие студенты ешив остаются на программах изучения религии дольше, чем обычно, чтобы избежать призыва, требуя академических отсрочек, пока они не достигнут возраста окончательного освобождения. Снижая возраст окончательного освобождения, правительство надеется побудить этих мужчин-харедим покинуть ешиву и начать работать в более молодом возрасте.



"Предложенный законопроект, продвигаемый правительством, имеет одно значение — конец народной армии", — говорит Лапид в видеообращении, имея в виду идеал ЦАХАЛа как армии, представляющей нацию, с обязательной службой для всех 18-летних.



"Только наши дети будут зачислены в армию», — говорит он, очевидно, имея в виду общественность, не относящуюся к харедим. — "Только наши дети будут подвергать свою жизнь опасности. Тем, кто не пойдет на военную службу, повысят стипендию, и только нашим детям придется быть лохами, которые будут работать и платить налоги".



"Это не законопроект, это полная капитуляция перед уклонением от призыва и отказом от службы в армии. Это отказ от ценностей, на которых было основано Государство Израиль", - заключил Лапид.

