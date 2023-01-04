



Лапид о плане Левина: будем бороться с безумием банды преступников

Лидер оппозиции Яир Лапид вновь раскритиковал план правовой реформы, представленный министром юстиции Яривом Левин.



По его словам, министр запланировал свое выступление, чтобы оказать влияние на слушания относительно назначения Арье Дери, которые состоятся в четверг в БАГАЦе.



"Как банда преступников, за день до слушания в БАГАЦе по "закону Дери", правительство выложило на стол заряженное ружье", - сказал он.



Лапид пообещал бороться с "безумным" планом Левина по установлению политического контроля над судебной системой Израиля. Он вновь пообещал, что реформы будут отменены сразу же, как только его блок вернется к власти.



"То, что сегодня представил Ярив Левин, – это не правовая реформа, а угроза. Они угрожают разрушить всю конституционную структуру Государства Израиль. Мы продолжим бороться, мы вернемся и все отменим", – подчеркнул он.

