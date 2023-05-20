



Лапид о плане госбюджета: они разрушают будущее наших детей

Лидер оппозиции Яир Лапид на фоне 20-й недели протестов против правовой реформы раскритиковал предложенный правительством государственный бюджет.



Председатель "Еш Атид" обвинил коалицию в том, что та не решает проблему роста цен и ставит под угрозу экономическое будущее страны.



"Они используют наши деньги, чтобы разрушить будущее наших детей", — сказал он в комментарии 12-му каналу.



Продолжающиеся переговоры по правовой реформе в резиденции президента он сказал "роковыми" для израильской демократии.



"Я тот парень, который раз за разом отказывался войти в правительство Нетаниягу. С ним всегда сложно заключать сделки, это проблема доверия", - добавил он.

