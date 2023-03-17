



Лапид о надписи на доме отца Левина: не соответствует духу протеста



Лидер оппозиции Яир Лапид осудил ненавистническую надпись на доме покойного отца министра юстиции Ярива Левина.



"Нанесение надписей на доме отца Ярива Левина неуместно и не соответствует духу патриотического протеста", - возмутился он.



Что примечательно, ранее аналогичным образом высказался премьер-министр Биньямин Нетаниягу, призвав полицию и прокуратуру незамедлительно принять меры.



Напомним, на доме покойного отца Левина неизвестные написали: "Левин - враг народа".



