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Лапид о надписи на доме отца Левина: не соответствует духу протеста
17.03.2023 13:34 Алина Груднева

Лапид о надписи на доме отца Левина: не соответствует духу протеста


Лидер оппозиции Яир Лапид осудил ненавистническую надпись на доме покойного отца министра юстиции Ярива Левина.

"Нанесение надписей на доме отца Ярива Левина неуместно и не соответствует духу патриотического протеста", - возмутился он.

Что примечательно, ранее аналогичным образом высказался премьер-министр Биньямин Нетаниягу, призвав полицию и прокуратуру незамедлительно принять меры.

Напомним, на доме покойного отца Левина неизвестные написали: "Левин - враг народа".

 

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