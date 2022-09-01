



Лапид о климатическом кризисе: нужно решить три основных вопроса

Премьер-министр Яир Лапид провел совещание по поводу подготовки к изменению климата и климатическому кризису, а также о перспективах для Государства Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Встреча состоялась в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. В совещании участвовали министр энергетики Карин Эльхарар и министр экологии Тамар Зандберг.

"Цель совещания – посмотреть, насколько мы готовы к изменению климата, не только в свете наших планов, но и в свете факта, что нам предстоит принять реальность, изменившуюся с тех пор, как мы впервые начали обсуждение этого вопроса чуть больше года назад", - сказал Лапид.

По его словам, необходимо отнестись серьезно к каждой из сторон трехсторонней проблемой.

"Первая является вопрос энергетической безопасности, уверенность в том, что у нас достаточно разнообразных, но также стабильных источников энергии, как для зимы, так и для лета, чтобы поддерживать промышленность, работу транспорта и кондиционирование воздуха. Это и кондиционеры в школьных классах, ведь дети должны учиться", - добавил он.

Второй стороной Лапид назвал ценовой кризис. Он подчеркнул, что люди гораздо менее терпимы к климатическому кризису, начиная с определенного уровня ущерба для их кошелька. Если это игнорировать, это будет означать уклонение от своих обязанностей.

"Третья сторона - сокращение вредных выбросов в атмосферу, что было и остается нашей целью, проблемой, которой необходимо заниматься как в рамках глобальных, так и наших национальных израильских усилий. Израильские технологии могут сыграть ключевую роль в борьбе с глобальным потеплением. Нужно использовать эту возможность для диалога со странами ближневсточного региона и, разумеется для нашего позитивного влияния на мир", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения в отношении климата, необходимо убедиться, что выполняются решения, принятые в прошлом. Глава правительства заявил, что в свете повышения цен мы должны подготовиться к климатическим изменениям таким образом, чтобы не усугубить финансовое бремя граждан Израиля и даже уменьшить его.

На совещании министерство экологии отчиталось на совещании о ходе выполнения правительственных решений по вопросу и о достигнутых результатвх, а министерство энергетики — о влиянии глобального энергетического кризиса на экологическую политику в Израиле и во всем мире. Кроме того, Штаб национальной безопасности представил различные перспективы в области климата и энергетики для Государства Израиль и для регионального сотрудничества.

Правительственное решение, проект которого, как ожидается, министр энергетики Карин Эльхарар представит на заседании правительства 11 сентября, предусматривает развитие возобновляемых источников энергии. В настоящее время окончательный вариант проекта согласовывается с соответствующими правительственными структурами. Решение затрагивает ряд вопросов: использование потенциала территорий для установки ВИЭ, совершенствование регуляции и упрощение процессов для предпринимателей в области ВИЭ, а также освобождение от таможенных пошлин на основные технологии для продвижения ВИЭ и повышение энергоэффективности.