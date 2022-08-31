



Лапид о Горбачеве: "Смелый лидер и великий деятель"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид воздал должное Михаилу Горбачеву - первому и единственному президенту Советского Союза, который умер вчера ночью.



"Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для великой еврейской эмиграции 1990-х годов", - написал Лапид.



מיכאיל גורבצ'וב, הנשיא האחרון של ברית המועצות, נפטר אמש בגיל 91.

מנהיג אמיץ ומדינאי דגול, שתרם רבות לשיקום היחסים בין ארצו לישראל ופתח את שערי ברית המועצות לעליה היהודית הגדולה של שנות ה-90. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022