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Лапид о Горбачеве: "Смелый лидер и великий деятель"
31.08.2022 12:24 Ольга Белозерова

Лапид о Горбачеве: "Смелый лидер и великий деятель"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид воздал должное Михаилу Горбачеву - первому и единственному президенту Советского Союза, который умер вчера ночью. 

"Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для великой еврейской эмиграции 1990-х годов", - написал Лапид.
 


Напомним, что ранее свои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева выразил президент Израиля Ицхак Герцог. 

 

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