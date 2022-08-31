Лапид о Горбачеве: "Смелый лидер и великий деятель"
Премьер-министр Израиля Яир Лапид воздал должное Михаилу Горбачеву - первому и единственному президенту Советского Союза, который умер вчера ночью.
"Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для великой еврейской эмиграции 1990-х годов", - написал Лапид.
מיכאיל גורבצ'וב, הנשיא האחרון של ברית המועצות, נפטר אמש בגיל 91.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022
מנהיג אמיץ ומדינאי דגול, שתרם רבות לשיקום היחסים בין ארצו לישראל ופתח את שערי ברית המועצות לעליה היהודית הגדולה של שנות ה-90.
Напомним, что ранее свои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева выразил президент Израиля Ицхак Герцог.