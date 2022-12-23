



Лапид: "Новое правительство опасно и экстремально"

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что новое правительство, которое возглавит Биньямин Нетаниягу, будет самым экстремальным в истории Израиля. Он отметил, что новое правительство "опасное и безответственное", сообщает Jerusalem Post.



"Я стою здесь и говорю с вами, глубоко обеспокоенный судьбой израильского общества. Я считаю своим долгом сказать общественности: правительство, установленное здесь Нетаниягу, опасно, экстремально, безответственно. Это плохо кончится", - заявил Лапид.



Также Лапид опроверг заявления Нетаниягу о том, что он сформировал правительство.



"Биньямин Нетаниягу сообщил президенту, что решил сформировать правительство. Это неправда. Ликуд не создал правительство, его создали они", - сказал Лапид, имея в виду Смотрича, Бен-Гвира и Дери.



Уходящий премьер перечислил способы, которыми новое правительство ставит под угрозу Государство Израиль. Он упомянул о вреде и разрушении основ израильского общества, ЦАХАЛа, полиции, министерства образования, международного авторитета Израиля, израильской экономики и, наконец, мирового еврейства.



"Согласно коалиционным соглашениям, ультраортодоксальный учащийся, не изучающий математику и английский язык, будет получать на тысячи шекелей больше, чем учащийся государственной школы. Студент ешивы, который не зачислен и не работает, будет получать больше денег, чем солдат ЦАХАЛа. Правительство субсидирует квартиры только для ультраортодоксального сектора. Это ликвидационная распродажа будущего Израиля. Министр обороны потеряет контроль над Гражданской администрацией. В Иудее и Самарии, главной сцене деятельности ЦАХАЛа, неясно, кто за что отвечает. Это прямой путь к взрыву", - подчеркнул Лапид.



Также Яир Лапид прямо заявил, что при правительстве Нетаниягу "стоимость жизни вырастет еще больше".