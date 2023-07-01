



Лапид: никаких договоренностей в резиденции у президента не было

Вечером, 1 июля, лидер оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы в Раанане.



Он опроверг информацию о том, что в ходе переговоров в резиденции президента были достигнуты определенные договоренности с коалицией.



"В резиденции президента не было договоренностей относительно всего, что говорит коалиция. Это полнейшая и откровенная ложь", - сказал он.



По словам Лапида, коалиция пытается всех запутать.



"Без основания разумности все границы будут пересечены. Это сломает авторитет суда и нашу демократическую структуру", - добавил он.

