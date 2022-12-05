



Лапид - Нетаниягу: вы угрожаете судьям как последний уголовник



Премьер-министр Яир Лапид на заседании своей фракции напал на кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу. "На этой неделе Нетаниягу заявил, что тот факт, что я призываю руководителей органов власти не сотрудничать с Маозом, является предательством. Бесстыдству этого человека нет предела. Господин Нетаниягу, если это то, что вы называете подстрекательством, то как вы называете то, что вы совершали здесь в течение последних трех лет?", - разгневался Лапид.



"Как вы называете то, что вы стояли на ступенях здания суда и угрожали судьям как последний уголовник? Как вы называете то, что вы послали хулиганов преследовать детей членов Кнессета и избивать протестующих на мостах? Как вы называете то, что вы создали финансируемую из-за рубежа ядовитую машину, которая только подстрекает и распространяет ложь?"