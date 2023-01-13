



Лапид - Нетаниягу: вы не получали мандат на уничтожение демократии

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что новое правительство получило мандат на проведение реформ, в том числе, правовой.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января.



"Большинство израильтян, включая избирателей "Ликуда", выступает против поспешных и деструктивных реформ", - сказал Лапид.



По его словам, Нетаниягу слишком слаб, чтобы иметь дело "с экстремистами в своем правительстве".



"Вы не получали мандат от израильтян на уничтожение демократии", - подчеркнул Лапид.