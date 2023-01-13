Лапид - Нетаниягу: вы не получали мандат на уничтожение демократии
Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что новое правительство получило мандат на проведение реформ, в том числе, правовой.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января.
"Большинство израильтян, включая избирателей "Ликуда", выступает против поспешных и деструктивных реформ", - сказал Лапид.
По его словам, Нетаниягу слишком слаб, чтобы иметь дело "с экстремистами в своем правительстве".
"Вы не получали мандат от израильтян на уничтожение демократии", - подчеркнул Лапид.