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Лапид - Нетаниягу: вы не получали мандат на уничтожение демократии
13.01.2023 17:24 Алина Груднева

Лапид - Нетаниягу: вы не получали мандат на уничтожение демократии

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что новое правительство получило мандат на проведение реформ, в том числе, правовой.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января.

"Большинство израильтян, включая избирателей "Ликуда", выступает против поспешных и деструктивных реформ", - сказал Лапид.

По его словам, Нетаниягу слишком слаб, чтобы иметь дело "с экстремистами в своем правительстве".

"Вы не получали мандат от израильтян на уничтожение демократии", - подчеркнул Лапид.

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