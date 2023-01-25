



Лапид: Нетаниягу слаб и наносит фатальный ущерб экономике

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал сегодняшнюю пресс-конференцию относительно правовой реформы, на которой выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич.



"Истеричная пресс-конференция Нетаниягу не оставляет места для сомнений. Биби слаб, и он знает, что наносит фатальный ущерб израильской экономике", - сказал Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", граждане Израиля "дорого заплатят" за действия нынешнего правительства "из собственного кармана".



Ранее Нетаниягу также сказал, что, когда реформа будет принята, все увидят, что верховенство закона и демократия остаются нетронутымм и даже укрепляются.