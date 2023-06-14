



Лапид: Нетаниягу "рушит израильскую демократию", срывая переговоры о реформе

Лидер оппозиции Яир Лапид говорит, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "приводит к прекращению" переговоров о пересмотре судебной системы после того, как Нетаниягу поручил своей фракции "Ликуд" попытаться добиться отсрочки выбора законодателей для работы в комиссии по отбору судей.



Нетаниягу “сокрушает израильскую демократию, экономику, безопасность и единство народа. Он нарушил свое обязательство перед президентом и стал причиной прекращения переговоров”, — говорится в заявлении Лапида.



Лапид также обвиняет премьер-министра в том, что он “потерял контроль над своим правительством” и стал “узником экстремистов”.





