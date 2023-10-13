



Лапид: Нетаниягу разгоняет панику

Глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за необычное обращение к нации, которое тот сделал после начала Шаббата.



"Недопустимо, чтобы премьер-министр Израиля повергал в панику всю страну, которая ждала его выступление в пятницу вечером во время чрезвычайного положения, а затем не сказал ничего нового ни о семьях похищенных, ни о ситуации на северном фронте, ни об эвакуации", — возмутился Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", глава правительства не должен делать таких выступлений, если не предоставляет новую информацию, которую может донести до народа и всей страны.



Напомним, что Нетаниягу сказал во время своего обращения к нации о том, что "враги только начали расплачиваться за свои зверства". Он отметил, что не будет делиться подробностями, но "это только начало".