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Лапид: "Нетаниягу продал страну хардалим"
05.12.2022 11:06 Ольга Белозерова

Лапид: "Нетаниягу продал страну хардалим"

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал коалиционные соглашения между партиями "Ликуд" и "Религиозный сионизм".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Смотрич будет назначать координатора деятельности правительства на территориях и главу гражданской администрации, которые до сих пор назначались начальником штаба ЦАХАЛа. Нетаниягу продал страну хардалим", - заявил Лапид.

"Хардалим" - термин, используемый для обозначения религиозных сионистов, которые считаются более строгими в соблюдении еврейского закона.

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