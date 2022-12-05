



Лапид: "Нетаниягу продал страну хардалим"

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал коалиционные соглашения между партиями "Ликуд" и "Религиозный сионизм".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Смотрич будет назначать координатора деятельности правительства на территориях и главу гражданской администрации, которые до сих пор назначались начальником штаба ЦАХАЛа. Нетаниягу продал страну хардалим", - заявил Лапид.



"Хардалим" - термин, используемый для обозначения религиозных сионистов, которые считаются более строгими в соблюдении еврейского закона.