



Лапид: Нетаниягу присоединился к пропаганде Насраллы

Премьер-министр Яир Лапид ответил Биньямину Нетаниягу на критику готовящегося соглашения с Ливаном.

По его словам, некоторые факты неизвестны лидеру оппозиции, поскольку он не видел текст документа.

Лапид подчеркнул, что Израиль получает 100% своих потребностей в сфере безопасности, 100% с газового месторождения Хариш и даже часть прибыли ливанского водохранилища.

"Я понимаю, что вам больно от того, что вы сами не смогли прийти к такому соглашению, но это не повод присоединяться к пропаганде Насраллы. Можно хвалить правительство, которое работает и приносит результаты народу Израиля", - сказал он.