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Лапид: Нетаниягу присоединился к пропаганде Насраллы
03.10.2022 10:49 Алина Груднева

Лапид: Нетаниягу присоединился к пропаганде Насраллы

Премьер-министр Яир Лапид ответил Биньямину Нетаниягу на критику готовящегося соглашения с Ливаном.

 
По его словам, некоторые факты неизвестны лидеру оппозиции, поскольку он не видел текст документа.
 
Лапид подчеркнул, что Израиль получает 100% своих потребностей в сфере безопасности, 100% с газового месторождения Хариш и даже часть прибыли ливанского водохранилища. 
 
"Я понимаю, что вам больно от того, что вы сами не смогли прийти к такому соглашению, но это не повод присоединяться к пропаганде Насраллы. Можно хвалить правительство, которое работает и приносит результаты народу Израиля", - сказал он.
 
Ранее Нетаниягу с Насраллой сравнил министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, сказав, что лидер оппозиции вводит общественность в заблуждение.

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