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Лапид - Нетаниягу: нечего читать мне нотации
19.12.2022 21:37 Алина Груднева

Лапид - Нетаниягу: нечего читать мне нотации

Уходящий с поста премьер-министра Яир Лапид ответил на критику со стороны Биньямина Нетаниягу.

 
Соответствующее заявление он сделал вечером, 19 ноября.
 
"Нетаниягу, который послал головорезов, чтобы преследовать детей депутатов Кнессета по дороге в школу, предложил министерские посты членам Кнессета, чтобы те вышли из коалиции, и управлял финансируемой из-за рубежа ядовитой машиной для распространения уродливой лжи об избранном правительстве — не будет читать мне нотации о "признании результатов выборов",— сказал Лапид.

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