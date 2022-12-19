



Лапид - Нетаниягу: нечего читать мне нотации

Уходящий с поста премьер-министра Яир Лапид ответил на критику со стороны Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 19 ноября.

"Нетаниягу, который послал головорезов, чтобы преследовать детей депутатов Кнессета по дороге в школу, предложил министерские посты членам Кнессета, чтобы те вышли из коалиции, и управлял финансируемой из-за рубежа ядовитой машиной для распространения уродливой лжи об избранном правительстве — не будет читать мне нотации о "признании результатов выборов",— сказал Лапид.