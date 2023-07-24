



Лапид: Нетаниягу - не настоящий премьер-министр

Лидер оппозиции Яир Лапид отклонил предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу вернуться к переговорам, назвав его “пустым, поскольку не входит в его полномочия”.



“Как выяснили все, кто участвовал в попытках достичь широких соглашений, Биньямин Нетаниягу на самом деле не является премьер-министром Израиля. Он заключенный Левина и Ротмана и Бен-Гвира“, — сказал Лапид.



Он отметил, что “приложил все усилия, чтобы предотвратить раскол в стране”, но что “оппозиция не будет партнером в переговорах, которые являются просто пустым шоу”.



Лапид добавил: “Сегодняшнее заявление Нетаниягу — еще одна ложь, единственная цель которой — уменьшить давление со стороны американцев и усыпить протесты. Правительство экстремистов и мессианистов не может разорвать нашу демократию в полдень, а вечером послать Нетаниягу сказать, что он предлагает диалог”.



Обещая и дальше бороться с судебной реформой, Лапид подчеркнул: “Они не заставят нас сдаться. Мы не сдадимся. Борьба только началась”.

