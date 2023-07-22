



Лапид: Нетаниягу должен выбрать – ЦАХАЛ или закон о “разумности”

Выступая на акции протеста против капитального ремонта в Модиине, лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, предупредив о серьезном ущербе для военных, если будет принят закон об ограничении судебного надзора за решениями правительства.



“В ближайшие дни у правительства есть только две возможности: уничтожить страну или уничтожить себя. Уничтожить армию, экономику и отношения с американцами или нет”, – заявил Лапид.



“Нетаниягу должен выбрать, что он предпочитает – Армию обороны Израиля или пункт о “разумности”, – добавил он.