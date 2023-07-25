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Лапид - Нетаниягу: борьба только начинается
25.07.2023 15:08 Алина Груднева

Лапид - Нетаниягу: борьба только начинается

Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид ответил на обвинения со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что коалиция пытается достичь широкого консенсуса относительно правовой реформы, а оппозиция все предложения отвергает.

По его словам, публичное заявление главы правительства "лишено всякого содержания".

"У Нетаниягу нет полномочий такое говорить, поскольку на самом деле он не является премьер-министром. Борьба не окончена, она только началась", - подчеркнул он.

Похожее заявление сделал председатель блока "Ха-махане  ха-мамлахти" Бени Ганц, комментируя принятую Кнессетом поправку к Основному закону о судебной системе.

"Победили поджигатели амбаров и отравители колодцев. Принятый законопроект будет отменен", - сказал он.

 

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