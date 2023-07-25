



Лапид - Нетаниягу: борьба только начинается

Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид ответил на обвинения со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что коалиция пытается достичь широкого консенсуса относительно правовой реформы, а оппозиция все предложения отвергает.



По его словам, публичное заявление главы правительства "лишено всякого содержания".



"У Нетаниягу нет полномочий такое говорить, поскольку на самом деле он не является премьер-министром. Борьба не окончена, она только началась", - подчеркнул он.



Похожее заявление сделал председатель блока "Ха-махане ха-мамлахти" Бени Ганц, комментируя принятую Кнессетом поправку к Основному закону о судебной системе.



"Победили поджигатели амбаров и отравители колодцев. Принятый законопроект будет отменен", - сказал он.



