



Лапид: нет ответа, что делать, если по солдатам стреляют из детского сада

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал дилеммы, стоящие перед солдатами ЦАХАЛа из-за инструкций об открытии огня в условиях нарастающей волны террора.



Премьер сообщил: “Напряжение между желанием выжить и моралью выглядит так - молодой лейтенант со своими солдатами стоит перед детским садом в Газе, и по нему стреляют. И сейчас он должен решить что делать - если он не отреагирует, его солдаты погибнут или же погибнут дети. Но армия евреев, армия Израиля не убивает детей. Что с этим делать? И реальный ответ на этот вопрос в том, что ответа нет”.

