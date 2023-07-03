



Лапид: Нет необходимости отменять протест в аэропорту, пока продолжается реформа

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что на следующей неделе у него назначена встреча, чтобы получить от премьер-министра Биньямина Нетаниягу обновленную информацию по вопросам безопасности, "как и положено по закону".



Лапид, заявив, что поддерживает израильские силы безопасности, просит международное сообщество подумать о 28 жертвах террора в этом году, "прежде чем осуждать Израиль" за недавно открытый фронт борьбы с террором в Дженине.



Отвечая на вопросы журналистов, Лапид говорит, что не призывает к прекращению крупных акций протеста, запланированных сегодня днем, 3 июля, в аэропорту Бен-Гурион.



"Что должно было произойти сегодня, так это то, что правительство должно было остановить принятие закона. Тогда было бы возможность для прекращения демонстрации в Бен-Гурионе". Об этом говорили и организаторы протестов", - говорит Лапид в начале заседания фракции "Еш Атид" в Кнессете.



"Протестующие имеют полное право на демонстрации в демократической стране. Пока мы являемся демократической страной", - добавляет он.

