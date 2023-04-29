



Лапид: нельзя вести переговоры, а потом дискредитировать БАГАЦ

Вечером, 29 апреля, лидер оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы в Кфар-Сабе.



В своем послании демонстрантам он прокомментировал прошедший в четверг в Иерусалиме "марш миллиона", где выступил министр юстиции Яир Лапид.



"Правительство не может проводить переговоры в доме президента, в то время, как Левин выступает на демонстрации и дискредитирует судей БАГАЦа", - сказал он.



Критикуя сторонников правовой реформы, наступающих на фотографии судей БАГАЦа, он сказал, что "это произошло не во время беспорядков в La Familia", а на "марше миллиона". Лапид обвинил Левина в том, что тот "объявил войну БАГАЦу".



На акции протеста в Тель-Авиве, в свою очередь, выступил временный глава коллегии адвокатов Амит Бахар, также раскритиковав ситуацию с плакатами на марше в Иерусалиме.



"Там, где люди наступают на фотографии судей БАГАЦа, скоро они также потребуют, чтобы их повесили, и вторгнутся в БАГАЦ с ротами танков. Мы здесь, чтобы защищать. Мы здесь, чтобы убедиться, что этого не произойдет", - сказал он.



Акции протеста против правовой реформы по всему Израилю проходят уже 17-ю неделю подряд. В преддверии мероприятия организаторы антиправительственных демонстрантов назвали себя "последней линией обороны, отделяющей Израиль от диктатуры".



"Жесткое подстрекательство, которое включало в себя шокирующие сцены попирания судей БАГАЦа, напоминает демонстрации режима, проводимые аятоллами в Иране", – утверждали они.