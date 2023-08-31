



Лапид: нельзя мириться с этой кровавой реальностью

Лидер оппозиции Яир Лапид выразил соболезнования семье погибшего в результате теракта возле контрольно-пропускного пункта Маккабим.



Комментируя растущее число терактов, он сказал, что мириться с такой кровавой реальностью нельзя.



"Я хотел бы разделить горе семьи человека, погибшего в результате ужасного нападения. Я поддерживаю силы безопасности и ЦАХАЛ в их усилиях по поддержанию безопасности. Мы не должны мириться с этой кровавой реальностью", - подчеркнул он.



По последним данным, шестеро молодых людей в возрасте около 20 лет получили ранения в результате наезда грузовика на КПП Маккабим. Один из пострадавших позже скончался.