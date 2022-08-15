



Лапид: Негев - одна из основных проблем израильского общества сегодня

Премьер-министр Яир Лапид во время совещания с группой министров по вопросам регулирования поселения бедуинов в Негеве назвал одну из основных проблем израильского общества.



"Мы сидим за этим столом, потому что Негев является сегодня одной из основных проблем израильского общества. Это задача, которую необходимо решить. Они были преступно заброшены много-много лет. Это нужно исправить. Для меня это чрезвычайно важно. На столе шесть вопросов: управление, регулирование, правоприменение, социально-экономическое развитие Негева, развитие местных органов власти и многое другое. Мы хотим отрегулировать поселение, чтобы обеспечить социальное и экономическое развитие общества бедуинов", - заявил он.



