



Лапид не верит обещаниям Нетаниягу "присмотреть" за Маозом

Уходящий премьер-министр Яир Лапид утверждает, что заявления Биньямина Нетаниягу о том, что он будет "присматривать" за действиями лидера "Ноам" Ави Маоза являются ложными.



Напомним, что Ави Маоз получит контроль над одним из департаментов министерства образования, который занимается внешними программами. Это вызвало негодования у ряда израильских политиков.



"Нетаниягу, ты хоть раз умел лгать", - написал Лапид в социальных сетях.



Яир Лапид обвинил лидера "Ликуда" в том, что он прекрасно знал, что не сможет контролировать действия Маоза в так называемом подразделении GEFEN.



"Нетаниягу говорит это потому что знает, что совершил ужасную вещь - дал опасному расисту бюджет в размере более 2 миллиардов шекелей, открыв дверь в сердца и умы каждого ученика в Израиле", - пишет Лапид.



По мнению уходящего главы правительства, даже в "Ликуде" осознали, что передача департамента Маозу - ошибка, но у Нетаниягу не было выбора, "потому что в эти дни "его шантажировали люди, которые моложе и более решительны, чем он".