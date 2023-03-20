



Лапид: не уверен, что в 75-ю годовщину у нас еще будет страна

На заседании фракции своей партии "Еш Атид" в Кнессете лидер оппозиции Яир Лапид осудил стремительное "враждебное поглощение судебной системы" коалицией.



Что касается обновленного законодательства коалиции, которое дает ей право заполнять первые два вакантных места судей БАГАЦа на каждой сессии Кнессета, а также иметь весомый вес в отношении всех мест после первых двух, Лапид отмечает: "Если они контролируют судей, то разделения власти не существует. Нет независимой судебной системы. Израиль - это не демократия".



Если закон будет принят, как пообещала коалиция в воскресенья, это произойдет до пасхальных каникул в Кнессете, "мы обратимся в Верховный суд", - говорит Лапид.



"Если он будет принят, Израиль перестанет быть демократическим государством. Мы не позволим этому случиться. Либеральный лагерь просто не будет жить в Израиле, который не является демократией. Сотни тысяч патриотов будут продолжать выходить на улицы", - отмечает депутат.



По его словам, оппозиция готова обсуждать судебную реформу на основе альтернативного предложения президента Герцога.



"Если коалиция хочет остановить разрушение экономики, ущерб безопасности, падение международного авторитета Израиля" и внутренний раскол, говорит Лапид, она должна остановить принятие закона. "Тогда мы сможем говорить - о конституции, основанной на Декларации независимости", - подчеркивает он.



На вопрос, будет ли он добиваться приостановки массовых публичных демонстраций против пересмотра закона во время государственных церемоний, когда Израиль будет отмечать 75-й День независимости в конце следующего месяца, Лапид ответил: "Мы подождем и посмотрим, останется ли у нас страна для государственных церемоний, потому что они постепенно разрушают ее".



"Если закон пройдет, то не будет никакой Комиссии по отбору судей. Мы подадим апелляцию в БАГАЦ, и я верю и надеюсь, что Верховный суд вынесет решение о том, что закон незаконен, а [легитимной] комиссии по отбору судей не существует ", - говорит он.

