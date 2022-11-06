



Лапид: "Я не собираюсь отворачиваться от тех, кто не выбрал нас"

Выступая на государственной церемонии памяти Леи и Ицхака Рабин, состоявшейся на горе Герцля в Иерусалиме, уходящий премьер-министр Яир Лапид сказал:



"По воле судьбы, эта церемония, посвященная памяти Ицхака Рабина, проходит всего через несколько дней после прошедших в Государстве Израиль выборов, с которых оно вернулось опять разделенным, опять разгневанным, опять находящимся под угрозой раскола на "нас и их".



Нет "нас и их", есть только мы. Убийство Рабина было покушением на саму идею совместной жизни. Мы с трудом пережили это, но раны еще не зажили. Наша задача - каждый день залечивать их заново.



Здесь мы едины. Религиозные и светские, правые, левые и центристы. Идейные разногласия глубоки, они реальны, иногда необходимы, но наша общая ответственность - превыше всего. ЦАХАЛ принадлежит всем нам. Полиция принадлежит всем нам. Юридическая система принадлежит всем нам. ТАНАХ принадлежит всем нам".



Лапид продолжил: "Абсолютное большинство граждан страны верит в верховенство закона, демократические ценности и взаимное уважение. Абсолютному большинству израильтян нужен иудаизм, который объединяет, а не иудаизм как политический инструмент, и, конечно же, не иудаизм, который допускает насилие.



Абсолютное большинство граждан Израиля не готовы к тому, чтобы их жизнью управляла ненависть. Не готовы ненавидеть своих соседей, тех, кто служил с ними в одной роте, тех, кто сидит с ними за субботним столом.



Мы должны решить сейчас, в этот момент, куда движется страна. Мы близки к точке невозврата, но все еще в наших руках. Мы еще можем изменить направление. Реальность не является неизбежным результатом демографии или географии, это результат выбора, который мы сделаем и решений, которые мы примем".



Также уходящий глава правительства высказался о выборах, которые прошли на прошедшей неделе.



"Возглавляемое мной правительство проиграло выборы, состоявшиеся на прошлой неделе. Я не собираюсь тратить свою жизнь на ненависть к тому, кто победил. Я не собираюсь отворачиваться от тех, кто не выбрал нас. Тот, кто верит в израильскую демократию, когда побеждает, должен верить в нее и когда проигрывает.



Нет сценария и ситуации, при которых мы войдем в новое правительство. Мы будем бороться в оппозиции за мировоззрение и ценности - наши и огромной части общества, которая за нас проголосовала. Мы будем вести борьбу, пока не вернемся к власти. Это тоже наследие Рабина, это тоже часть его биографии - никогда не отступать от того, во что веришь.



В то же время, если избранное правительство сделает что-то хорошее для граждан Израиля, мы его поддержим. Мы будем оппозицией правительству, но мы никогда не будем оппозицией государству", - заявил он.



Лапид продолжил: "Ночью минувшего вторника было много опечаленных людей, которые думали и говорили, что это конец государства. Они ошибаются точно так же, как и те, кто говорил то же самое после убийства Рабина. Так же, как ошибались и те, кто кричал об этом, когда мы формировали наше правительство.



Наряду с этим, я не советую новому правительству легкомысленно относиться к такой реакции. Это истинная боль людей, чьи мечты разбиты. Это истинные опасения людей, которые чувствуют, что идет наступление на их образ жизни и важнейшие для них ценности.



Правильная реакция - не отчаиваться, а бороться за эти ценности. Ицхак Рабин был солдатом армии мира. Я - солдат армии демократии. Это эпохальная война. Мы будем защищать и любой ценой оберегать израильскую демократию.



Мы будем защищать верховенство закона, независимость суда и человеческое достоинство. Мы будем со всей решимостью оберегать провозглашенное в Декларации независимости "полное гражданское и политическое равноправие всех граждан без различия религии, расы или пола… свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и культуры".



Глава правительства подчеркнул: "Наша демократия, может быть, и не фигурирует в Священном Писании, но сегодняшняя церемония является напоминанием о том, что наша демократия освящена кровью. Ицхак Рабин был убит человеком, которого подстрекательство к насилию заставило поверить в то, что он не обязан принимать решение избирателей. Это мы тоже должны помнить и не забывать.



Будет оскорблением этого места, оскорблением памяти Рабина и памяти всех павших, покоящихся на этой горе, если мы продолжим проявлять пагубную тягу к расколу на "нас и их". Нет "нас и их" на выпускной церемонии офицерских курсов. Нет "нас и их" в ночь пасхального седера, или в очереди в центре матери и ребенка.



Нет "нас и их", когда одновременно на сотнях тысяч телеэкранов появляется улыбающаяся 18-летняя Ноа Лазар из Эмек-Хефера, которая могла бы быть нашей дочерью, но погибла, защищая наши жизни.



Наш долг перед ней, наш долг перед Ицхаком Рабином - не сдаваться. Никогда, никогда, никогда не сдаваться, бороться за общее благо. Не дать государству распасться на враждующие друг с другом колена. Я не готов к тому, чтобы эта страна рухнула под напором распрей и ненависти, ибо я знаю, как это заканчивается.



Это заканчивается тремя выстрелами из пистолета, это заканчивается здесь. Этой церемонией. В этом месте.



Нет смысла в этой церемонии памяти, нет смысла отмечать этот день, если мы не извлекаем каких-то уроков, если не делаем выводов. Из жизни и смерти Ицхака Рабина мы должны вынести урок: любовь к родине - это прежде всего любовь к людям, живущим вместе с тобой на этой родине.



Да будет его память благословенна".



Фото: Коби Гидеон, GPO.

