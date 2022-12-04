



Лапид: не позволим клеветать на ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК

Уходящий премьер-министр Яир Лапид осудил международную критику офицера МАГАВ, застрелившего палестинца, который пытался напасть в Самарии.

"Правительство полностью поддерживает наши войска. Мы не допустим расследований со стороны иностранных сторон, мы не допустим клевету в отношении ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы защитить Израиль и его граждан", — сказал Лапид.

Накануне посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он "в ужасе" от убийства Аммара Мифлеха сотрудником МАГАВ.