



Лапид назвал вопрос, по которому в Израиле есть консесус

Яир Лапид сделал предупреждение Ирану, выступая на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля.



"Две недели назад мы провели масштабные совместные учения с ВВС США. Учения, которые имитировали атаку за тысячи километров от границ Израиля, были первыми из серии запланированных в обозримом будущем", – отметил он.



По словам Лапида, враги должны знать, что Израиль не будет бездействовать перед лицом угроз.



"Я обсуждал это с новым премьер-министром Нетаниягу, и это один из немногих вопросов, по которым в Израиле существует консенсус. Ни одно израильское правительство не согласится на то, чтобы Иран получил ядерное оружие. Если необходимо действовать, мы будем действовать", — подчеркнул он.