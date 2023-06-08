



Лапид назвал Бен-Гвира “худшим” министром полиции и призвал отстранить его

Лидер оппозиции Яир Лапид резко раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после массовой стрельбы в Яфа-ан-Насерийе, назвав его “худшим и самым неудачливым министром, которого когда-либо знала полиция”.



“Число преступных смертей в арабском обществе растет пугающими темпами”, – говорится в заявлении Лапида, в котором он призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу отстранить Бен-Гвира и самому управлять процессом, “как я делал во время своего пребывания на посту премьер-министра”.



“Недопустимо, чтобы число убитых подскочило на 300% за несколько месяцев из-за постоянных провалов правительства”, – считает лидер оппозиции.