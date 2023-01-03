



Лапид: "Назначение преступников на ключевые посты не принесет стабильности"

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал ситуацию с назначениями в новом правительстве.



"Аргументы Нетаниягу в суде - это полный абсурд и полная ложь. Обстоятельства назначения Дери на самом деле не являются "беспрецедентными обстоятельствами", это совершенно нормальный политический ход по созданию коалиции, подобной которой уже было много, и назначение осужденных преступников на ключевые посты — это последнее, что принесет государству стабильность", - заявил Лапид.