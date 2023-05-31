



Лапид: Наступит момент, и он недалек, когда Ликуд попрощается с Нетаниягу



Бывший премьер-министр и лидер оппозиции Яир Лапид выступил с речью на экономической конференции Эли Горовица.



Господин Лапид сообщил собравшимся: "Сегодня руководство "Ликуда" стоит перед историческим выбором. Наступит момент, он уже не за горами, когда Ликуд попрощается с Нетаниягу. В этот момент ему нужно знать, что он найдет руку помощи у нас, мы протягиваем им руку открытым сердцем. Вместе с Ликудом мы можем создать историческую возможность для того, что мы называем "75-й альянс". В 75-й год существования государства 75 процентов граждан Израиля согласны по 75 процентам вопросов. Семьдесят пять процентов граждан государства являются националистами - либералами. Даже в нынешнем Кнессете, который является самым крайним в истории страны, Ликуд, Еш Атид и Махане Мамлахти вместе имеют 68 мест. Если добавить НДИ и Авода, то получится 76 мест. Это и есть то разумное правительство большинства, которое необходимо государству Израиль. Союз правоцентристских, левоцентристских и центристов. Союз либерализма и национализма. Иудаизм, который является демократическим, и демократия, которая является еврейской. Правительство, которое будет работать для всех, даже для тех, кто за него не проголосует".