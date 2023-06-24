



Лапид: насилие поселенцев “переходит все границы”

Лидер оппозиции Яир Лапид говорит, что насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии “переходит все границы”.



“Поджигать дома и машины невинных людей — это бесчеловечно и определенно не по-еврейски. Премьер-министр Нетаниягу должен осудить этот позор и принять суровые меры. Это моральный позор и угроза безопасности“, — написал Лапид в Twitter.



Он также призывает лидеров поселенцев осудить “эту экстремистскую и насильственную группу“, которая, по его словам, “получает поддержку“ от крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Лапид обвиняет ее в “нанесении ущерба и позора подавляющему большинству поселенцев”.



