



Лапид: наши солдаты пользуются полной поддержкой

Премьер-министр Яир Лапид отвергает попытки США оказать давление на попытки ЦАХАЛа расследовать дело об убийстве журналистки Ширин Абу Акле.

По версии следствия, огонь был открыт солдатом ЦАХАЛа.

"Израиль выразил сожаление по поводу ее смерти. Это была трагедия, которая произошла в результате инцидента. Армия обороны Израиля никогда не стреляет преднамеренно в невинных людей. Мы глубоко привержены свободе прессы", - сказал Лапид.

По его словам, никто из военных не будет диктовать правила ведения боя, когда Израиль борется за свою жизнь.

"Никто не будет диктовать нам наши правила ведения боя, когда мы боремся за свою жизнь. Наши солдаты пользуются полной поддержкой правительства Израиля и народа Израиля", — добавил он.