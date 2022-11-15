



Лапид: "Наши солдаты не подвергнутся расследованию ФБР"

Уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал решение администрации США начать расследование ФБР в связи со смертью журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле.



В своем выступлении на церемонии приведения к присяге Кнессета 25-го созыва Лапид пообещал, что солдаты ЦАХАЛа не будут подвергаться расследованию со стороны ФБР.



"Солдаты ЦАХАЛа не будут подвергаться расследованию со стороны ФБР или какой-либо иностранной организации или страны, какой дружественной бы она не была. Мы не бросим наших солдат для иностранного расследования, и наш решительный протест был передан американцам на соответствующих уровнях", заявил Лапид.