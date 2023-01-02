



Лапид нашел ответственных за рост цен: новое правительство

Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, отвечая на вопрос журналистов о том, кто виноват в стремительном росте цен и стоимости жизни в Израиле возложил ответственность за это на только что приведенное к присяге новое новое правительство.



Лапид сказал: "Есть выбранное правительство. Мы сделали обзор коалиционных соглашений, с десятками миллиардов шекелей, которые они обещают друг другу. У меня есть только один вопрос - кто за это заплатит? Оно ответственно за это. Мы оставили им четвертую экономику в ОЭСР, это достойная возможность для нашего времени, с низкой инфляцией, с безработицей, одной из самых низких в истории страны, с профицитом бюджета, с ростом экспорта на 21%".

