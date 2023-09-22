



Лапид нашел изъяны в речи Нетаниягу на сессии ГА ООН

Лидер оппозиции Яир Лапид остался недоволен речью премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.



Лапид раскритиковал главу правительства за то, что тот не упомянул об одном из требований Саудовской Аравии к США для подписания соглашения о нормализации, а именно, о собственной ядерной программе.



По словам председателя "Еш Атид", Нетаниягу также проигнорировал требование со стороны Вашингтона "остановить правовую реформу" и "тот факт, что государство Израиль разваливается на части из-за его правительства".



"Он даже не пытается устранить разногласия и объединить людей. Это грустно", — резюмировал Лапид.